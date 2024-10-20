Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца

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Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День отца.

Этот общероссийский праздник особую значимость обретает в объявленный Указом Президента РФ В.В. Путина Год семьи.

День отца напоминает нам о той важной роли, которую играет мужчина в деле воспитания и образования детей, прививания им любви к Родине, уважения к нашей истории и духовному наследию.

Каждому ребенку с юных лет важно видеть перед собой пример сильного, ответственного, справедливого отца, который всегда поможет словом и делом, научит всему, что умеет сам. Это вселяет в детей уверенность в своих силах, формирует их характер, учит во всех трудных жизненных ситуациях опираться на семейные ценности, помогает сохранять преемственность поколений.

И, конечно, образ отца – это образ защитника дома, семьи, родной земли. Сегодня многие наши мужчины – отцы, мужья, братья – с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашего государства в зоне специальной военной операции. Это настоящие герои, которые, как их деды и прадеды, сражаются против фашизма, чтобы небо над нашей страной было мирным и чтобы у наших детей было будущее.

Дорогие друзья! Сбережение народа, поддержка семей с детьми, сохранение семейных традиций – абсолютный приоритет государства. Уверен, чем больше будет у нас дружных, благополучных, многодетных семей, тем большего мы сможем добиться во всех сферах жизни и тем сильнее будет наша великая держава – Россия.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейных радостей, благополучия, мира и добра!