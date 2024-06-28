В Самаре пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов МСП

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3 июля 2024 года в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходимость организовать подобную площадку озвучил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с деловым сообществом, которая состоялась 19 июня.



Врио главы региона отметил, что малый и средний бизнес может быть поставщиком услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Но для этого необходимо, чтобы представители МСП знали о потребностях крупных компаний.



О потребностях в услугах, поставках и производимой продукции на первой ярмарке кооперации расскажут представители АО «Транснефть-Приволга», ООО «Кроне-Автоматика», ООО «Метрология и Автоматизация», ООО «Самараволгомаш», АО «Самарский резервуарный завод», ООО НТФ «БАКС», ЗАО «Самарский завод КВОИТ».

В свою очередь крупный бизнес узнает о продукции, которую производят предприятия МСП Самарской области.



В событии примут участие представители Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они расскажут о возможностях реализации инвестиционных проектов на территории региона, об инвестиционных площадках и сопровождении проектов на всех стадиях их реализации.



Советник Дирекции международной деятельности АО «Корпорация МСП» Анастасия Лим расскажет участникам ярмарки о возможностях цифрового сервиса «Производственная кооперация и сбыт».

Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.