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В Самаре открывается самый большой коворкинг

23 ноября 2021 13:21
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В Самаре открывается самый большой коворкинг

Сеть гибких офисов и коворкингов Profit Rooms продолжает развиваться в Самаре. Новый коворкинг открывается в  бизнес-центре  Monte Rosa и является продолжением  первого успешно функционирующего  проекта сети.   После открытия второй части на площади 1400 кв. м разместятся 42 офиса, общей вместимостью 285 рабочих мест, 3 зоны  OpenSpace, 6 переговорных комнат.  Это крупнейшая в Самаре сервисная офисная площадка А-класса. 

Отличительная особенность  нового пространства от всех ранее запускавшихся в Самаре коворкингов - изолированные  офисы.  Концепция изолированных офисов  в коворкинге  подходит не только фрилансерам, но и компаниям,  которым нужны отдельные кабинеты, переговорные комнаты и площадки для нетворкинга. 

Выбирая локацию для  работы в Profit Rooms  резиденты получают не  только  квадратные метры,  с мебелью и высокоскоростным интернетом, но и  полное сервисное обслуживание.  За управление сервисом в пространствах  Profit Rooms отвечает оператор  коворкингов Практик из Санкт-Петербурга. 

Стандарты  нового коворкинга  Profit Rooms это:

  • Технологии: 2 независимых интернет-канала с бесшовной сетью Wi-Fi 1000 Мб/c и Ethernet, принт-зоны с системой управления приватной печатью, мобильное приложение Profit Rooms для умного бронирования переговорных комнат и управлением своим пространством. 
  • Рабочие зоны: переговорные комнаты от 4 до 10 человек с 4K дисплеями с функцией AirPlay в каждой переговорной комнате и системой видеоконференцсвязи, skype room - кабины для телефонных и видеозвонков.
  • Зоны отдыха: спортивная зона с турником, кикер, 2 оборудованных места для сна, 2 Lounge зоны. 
  • Мероприятия: разговорный клуб английского языка, регулярные вечеринки, мастер-классы.
  • Экология: многоразовая посуда, фермерское молоко, экологичные сушилки Dyson, живые растения.
  • Еда и напитки: итальянский кофе: эспрессо, американо, латте и капуччино + ледогенератор для ice-кофе, 5 видов чая, домашние лимонады летом и горячие витаминные чаи зимой, веган-френдли: овсяное молоко, полезные и органические снэки, свежая выпечка, фрукты,  пивной кран по пятницам.
  • Сервис и обслуживание: доступ 24/7, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, ежедневный клининг и поддерживающая уборка в течение дня, администратор и ресепшн,  гардеробные комнаты, 2 оборудованные кухни.
  • Технологии и развлечения: PlayStation5, настольные игры, ТВ с подписками Netflix, Megogo, iVi.

В новом коворкинге действует  6 тарифов аренды рабочих мест и гибких офисов  с возможностью оплаты от 1 дня.  

С 21 ноября новое офисное пространство работает в тестовом режиме, а уже  3 декабря  2021 года официально откроется для резидентов.

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