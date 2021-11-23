В Самаре открывается самый большой коворкинг

216

Сеть гибких офисов и коворкингов Profit Rooms продолжает развиваться в Самаре. Новый коворкинг открывается в бизнес-центре Monte Rosa и является продолжением первого успешно функционирующего проекта сети. После открытия второй части на площади 1400 кв. м разместятся 42 офиса, общей вместимостью 285 рабочих мест, 3 зоны OpenSpace, 6 переговорных комнат. Это крупнейшая в Самаре сервисная офисная площадка А-класса.

Отличительная особенность нового пространства от всех ранее запускавшихся в Самаре коворкингов - изолированные офисы. Концепция изолированных офисов в коворкинге подходит не только фрилансерам, но и компаниям, которым нужны отдельные кабинеты, переговорные комнаты и площадки для нетворкинга.

Выбирая локацию для работы в Profit Rooms резиденты получают не только квадратные метры, с мебелью и высокоскоростным интернетом, но и полное сервисное обслуживание. За управление сервисом в пространствах Profit Rooms отвечает оператор коворкингов Практик из Санкт-Петербурга.

Стандарты нового коворкинга Profit Rooms это:

Технологии: 2 независимых интернет-канала с бесшовной сетью Wi-Fi 1000 Мб/c и Ethernet, принт-зоны с системой управления приватной печатью, мобильное приложение Profit Rooms для умного бронирования переговорных комнат и управлением своим пространством.

Рабочие зоны: переговорные комнаты от 4 до 10 человек с 4K дисплеями с функцией AirPlay в каждой переговорной комнате и системой видеоконференцсвязи, skype room - кабины для телефонных и видеозвонков.

Зоны отдыха: спортивная зона с турником, кикер, 2 оборудованных места для сна, 2 Lounge зоны.

Мероприятия: разговорный клуб английского языка, регулярные вечеринки, мастер-классы.

Экология: многоразовая посуда, фермерское молоко, экологичные сушилки Dyson, живые растения.

Еда и напитки: итальянский кофе: эспрессо, американо, латте и капуччино + ледогенератор для ice-кофе, 5 видов чая, домашние лимонады летом и горячие витаминные чаи зимой, веган-френдли: овсяное молоко, полезные и органические снэки, свежая выпечка, фрукты, пивной кран по пятницам.

Сервис и обслуживание: доступ 24/7, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, ежедневный клининг и поддерживающая уборка в течение дня, администратор и ресепшн, гардеробные комнаты, 2 оборудованные кухни.

Технологии и развлечения: PlayStation5, настольные игры, ТВ с подписками Netflix, Megogo, iVi.

В новом коворкинге действует 6 тарифов аренды рабочих мест и гибких офисов с возможностью оплаты от 1 дня.

С 21 ноября новое офисное пространство работает в тестовом режиме, а уже 3 декабря 2021 года официально откроется для резидентов.