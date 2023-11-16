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В Самаре открылась 15 тематическая выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»

16 ноября 2023 14:39
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По традиции, мероприятие организовано в Выставочном комплексе «Экспо-Волга» при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области.

По традиции, мероприятие организовано в Выставочном комплексе «Экспо-Волга» при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области.

Кроме того, ключевыми партнерами программы выступили АО «Транснефть-Приволга» и Самарский государственный технический университет.

- «Выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» особенно актуальна для Самарского региона, так как нефтехимический комплекс – важнейшая составляющая экономики региона, – отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Нефтехимический комплекс в регионе охватывает все стадии производственно-технологической цепочки от добычи сырья, его первичной переработки до производства широкой линейки высокотехнологичной продукции высоких переделов. Это отличает нас от других регионов и является конкурентным преимуществом».

Нефтегазовые доходы составляют больше трети всех доходов российской бюджетной системы. И если говорить про Самарскую область, то только в прошлом году объем налоговых поступлений в региональный бюджет от нефтяных предприятий составил почти 15 млрд рублей. От эффективной работы нефтяных компаний во многом зависят укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала страны, создание современных рабочих мест. Отрасль формирует устойчивый спрос на передовые технологии и квалифицированные кадры.

Темы выставочных экспонентов, выступлений спикеров деловой части выставки посвящены актуальным вопросам и перспективам развития нефтехимического комплекса: разработке, строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, транспортировке, хранению, переработке нефти и газа, цифровизации и роботизации производства, а также инновационным разработкам вузов.

Одной из составляющих деловой программы первого дня выставки стал «круглый стол» «Реализация соглашения о сотрудничестве в сфере импортозамещения смазочных материалов», организованный по инициативе министерства промышленности и торговли Самарской области и ПАО «Газпром нефть». Следует отметить, что в 2020 году между Правительством Самарской области и ПАО «Газпром нефть» было заключено соглашение о сотрудничестве в целях развития мероприятий по содействию импортозамещению в области смазочных материалов и технических жидкостей на условиях конкурентной среды.

Среди участников выставки представители профильных компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Орловской и Тюменской областей.

- «Сегодня на площадке представлены более 50 компаний из всех ключевых нефтедобывающих регионов. И конечно, в деловой программе форума обсуждаются вопросы, которые актуальны для всей промышленности и, в частности, для нашей индустрии нефтедобычи и нефтепереработки», – сказал генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.

Официальная часть церемонии открытия выставки сопровождалась вручением Почетных грамот и Благодарностей от министерства сотрудникам предприятий нефтехимической отрасли за значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности Самарской области.

Выставка продлится до 17 ноября.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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