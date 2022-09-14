В Самаре откроют новый рынок

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В Промышленном районе будет работать новая муниципальная ярмарка. Продавать продукты местного производства будут с машин.

— Ярмарка будет работать 17 и 18 сентября по графику с 08:00 до 20:00. Ее можно будет найти по адресу: улица Физкультурная, 101. Горожане смогут купить сельскохозяйственные товары хорошего качества по низким ценам, — рассказали в мэрии.

Подобную ярмарку формата «торговля с машин» открывали в начале сентября в Кировском районе. Также новые торговые ряды появились в Ленинском районе рядом с музеем Алабина, пишет 63.ру.

За счет открытия этих ярмарок власти рассчитывают добиться снижения цен на продукты. Сейчас такие объекты в Самаре делают в виде модульных и шатровых павильонов. В частности, они появились на улице Тухачевского и около торгового центра «Космопорт». Однако сами торговцы говорят, что шатровые ярмарки не оправдали надежд из-за небольшого трафика покупателей. Тем не менее власти нацелились на увеличение сети.