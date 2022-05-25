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В Самаре обсудили сотрудничество региона с крупнейшим китайским мегаполисом - Чунцин

25 мая 2022 22:13
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На онлайн-переговорах стороны обсудили дальнейшее развитие экономического и инвестиционного взаимодействия и межмуниципальных связей.

Сотрудничество региона с крупнейшим китайским мегаполисом обсудили накануне в режиме ВКС. В онлайн-переговорах приняли участие руководитель департамента Вера Щербачёва и китайский визави - зампредсед Департамента иностранных дел г-н Ли Минцюань.

Чунцин - один из экономически развитых городов Поднебесной с населением свыше 34 млн человек, лидер по производству автомобилей, электроники и высокотехнологичной продукции, крупнейший транспортный узел внутриконтинентального Китая.

Партнерство осуществляется в рамках реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Народным Правительством города Чунцин о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, подписанного в 2014 году.

Начиная с 2015 года регулярно проводятся реверсные миссии, установлены контакты с крупными предприятиями автомобильной, промышленной, строительной, аграрной отраслей, реализован межрегиональный туристический «Красный маршрут», молодёжные проекты.

На онлайн-переговорах стороны обсудили дальнейшее развитие экономического и инвестиционного взаимодействия и межмуниципальных связей, а также отметили важность партнерства в сфере туризма, культуры, молодежной политики, науки и образования.

Достигнуты договорённости о встречах с представителями школ, техникумов и колледжей губернии, учреждений, вовлеченных в проект НОЦ «Инженерия будущего».

Кроме того на июнь запланированы В2В переговоры с самарскими организациями, нацеленными на развитие торгово-экономических и кооперационных связей с Чунцином.

Для участия необходимо направить заявку на адрес PervakovaMV@samregion.ru с указанием названия организации, ФИО и короткой презентацией.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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