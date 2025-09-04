В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК

93

Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области. В нем приняли участие члены регионального правительства и руководители предприятий.

Ключевыми темами стали поддержка и развитие ОПК. На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК и многое другое.

«Немаловажно также обеспечить максимально комфортные условия труда сотрудникам предприятий ОПК, начиная от транспортного обеспечения, заканчивая такими вопросами, как возможное продление смен в детском саду, чтобы была возможность спокойно забрать детей после работы», – отметил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона напомнил, что совсем скоро, 19 сентября, в России отмечается День оружейника.

«Это мероприятие не так давно появилось в нашем производственном календаре. Но, тем не менее, в области сейчас трудятся тысячи человек. Во всей стране миллионы. И быть причастным к работе в оборонно-промышленном комплексе – это действительно большая ответственность и большой труд», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поставил задачу директорам предприятий подготовить ходатайство в региональное правительство по награждению особо отличившихся сотрудников. «Это действительно важно – отметить и оценить на региональном и федеральном уровне их вклад в развитие ОПК», – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области