239

В розницу бензин может на короткий срок подешеветь на 3-4 рубля, но потом снова поднимется в цене. Такое мнение выразил РИА Новости первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за прошедшее время бензин там подешевел почти на четверть. Вслед за этим постепенно начали снижаться и цены на АЗС в некоторых районах России. По данным СМИ, это уже наблюдается в Нижегородской, Иркутской области, Приморском крае, и отдельных городах – Сыктывкаре, Салехарде.

По словам собеседника агентства, текущее снижение цен на бензин продиктовано событиями на международной арене, но при этом сдерживающим фактором их падения, а также и фактором будущего роста будет недавний рост ключевой ставки Центробанка РФ до 20%.