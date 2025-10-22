В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»

90

В селе Рождествено (Самарская область) на продажу выставили объект на территории бывшей птицефабрики «Цыпочка из Обшаровки». Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Дмитрий Асеев. В объявлении на популярной площадке указано, что реализуются «участки с капитальными постройками» в пределах территории предприятия.

Среди преимуществ продавец отмечает готовые коммуникации: по границам участка проходят газ, электричество и водоснабжение, имеется асфальтированный подъезд. По словам владельца, возможна интеграция объекта в различные проекты без дополнительных затрат на подключение сетей.

Цена — 7,5 млн рублей. Продавец предлагает альтернативные формы расчета: обмен на недвижимость, автомобиль, спецтехнику, плавдом, теплоход или катер. Также заявлена возможность дополнительно присоединить к сделке около 2,5 га земли, пишет samaraonline24.ru.