В Россию и Самару может войти крупная международная турецкая сеть фастфуда

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О начавшихся переговорах с торговыми центрами России об открытии первых ресторанов популярной международной сети фастфуда из Турции — Chitir Chicken — сообщают сегодня «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова. Турецкая сеть планирует развиваться в Москве, Санкт-Петербурге, а также — в городах-миллионниках. Среди основных называются: Самара, Казань, Волгоград, Екатеринбург.

Турецкая сеть рвется заменить в Росиии освободившееся место ушедшего McDonald’s, который остановил работу в РФ в связи с западным бойкотом экономики.

Chitir Chicken — крупная международная сеть фастфуда, которая кроме Турции работает в 16 странах мира, в том числе в Германии, Бельгии, Франции, Финляндии, Нидерландах, Испании. На пространстве СНГ сеть присутствует в Казахстане и Таджикистане.

В России сеть планирует развивать франшизу и при благоприятном стечении обстоятельство открыть несколько сотен заведений.

Ассортимент блюд в Chitir Chicken — микс из ремейков McDonald’s и KFC. Это разнообразные бургеры, панини, баскеты из куриных ножек, а также пиццы и хот-доги.

«Открыв 17 пунктов быстрого питания в самом сердце Европы в период с 1996 по 2011 годы, основатели нашей компании перенесли свой опыт и деятельность в Турцию, где они разработали собственное решение для приготовления жареной курицы и соответствующих продуктов питания, таких как соусы и панировочные смеси, — рассказывает компания о своем становлении. — Chitir Chicken открыл новые филиалы в Амстердаме, Эйндховене и Стамбуле. В этом году мы подписали соглашения о мастер-франшизе с Казахстаном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном. Семья Chiter Chicken продолжает расти быстрыми темпами».

Союз торговых центров и РСПП уже готовы выносить на обсуждение в Минпромторге вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России. Речь идет об установлении льготных таможенных платежей и кредитов на открытие для нового партнера ТЦ, а также выделении грантов.

Сможет ли турецкая сеть заменить в Росиии McDonald’s — большой вопрос. Скорее, лоббистская поддержка турецких конкурентов сейчас со стороны РСПП, Минпромторга и Союза торговых центров с — способ давления на американскую сеть фастфуда и другие иностранные бренды, покинувшие РФ: «не вернетесь — ваше место быстро займут другие».

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, теряющие трафик покупателей торговые центры России готовы начать переговоры с McDonald’s о расторжении договоров аренды, если американская компания не возобновит работу в ближайшее время. Это позволит освободить площади под турецкие рестораны, пишет Обозрение.