В России введут технологический сбор для поддержки промышленности

Правительство РФ одобрило введение технологического сбора на некоторые категории электронной продукции с целью защиты отечественной промышленности. Об этом 9 ноября сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что средства от сбора будут идти на поддержку российской радиоэлектроники и макроэлектроники. Плательщиками станут импортеры и отечественные производители. Ставка для каждого товара будет определяться отдельно и не превысит 5 тыс. рублей.

Правительство будет утверждать перечень продукции, на которую распространится технологический сбор. Поэтапно, в течение нескольких лет, список планируется постепенно расширять. На первом этапе, как отмечают источники, сбор затронет только готовые товары.

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Функции администратора технологического сбора, включая разработку необходимой нормативной базы, возложат на Минпромторг. Правительство также определит оператора, который будет заниматься организацией сбора. К нему предъявят требования по технической оснащенности и опыту взаимодействия с государственными системами.

При этом Центр развития перспективных технологий, ответственный за систему маркировки продукции в России, не будет выполнять функции оператора, пишут "Известия".