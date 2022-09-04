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В России упал спрос на айтишников

4 сентября 2022 13:08
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В России упал спрос на айтишников

Количество вакансий в IT-отрасли с января 2022 года сократилось на 25% (с 114,6 тыс. до 85,2 тыс.), а количество резюме от них выросло на 55% (с 211,1 тыс. до 327 тыс.). При этом за первое полугодие 2021 года рост размещенных на площадке резюме составил всего 12%. Максимальное количество вакансий в IT-отрасли было в феврале — 126,9 тыс., после чего этот показатель каждый месяц снижался. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, которые приводит РБК.

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, спрос на IT-специалистов сократился из-за того, что сотрудники зарубежных компаний весной и летом переходили на работу в российские компании. Поэтому большая часть вакансий оказалась заполнена. Он также отметил, что сокращение может быть вызвано сокращением экспорта IT-услуг из России.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина утверждает, что рост резюме связан с увеличением числа кандидатов на младшие позиции после прохождения популярных онлайн-курсов.

После начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций российские власти начали поддержку IT-отрасли: например, они освободили IT-компании от налогов на три года, предоставили их сотрудникам отсрочку от армии, а также запустили для них льготную ипотеку под 5%, пишет Коммерсантъ.

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