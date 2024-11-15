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В России стабилизируют цены на сливочное масло

15 ноября 2024 10:08
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В России стабилизируют цены на сливочное масло

Цены на сливочное масло в России стабилизируют за счет запуска новых производств. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев во время осмотра молокоперерабатывающего предприятия АО «Эйч энд Эн» (H&N) в Санкт-Петербурге попросил руководство компании установить новую линию по выпуску этого продукта. Доктор экономических наук Леонид Холод отмечает, что наращивание объемов производства устранит дисбаланс между спросом и предложением, из-за которого масло в магазинах дорожает.

Патрушев посетил предприятие вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. До 2023 года компания была дочерним подразделением группы Danone в России. Сменив собственника, производитель смог оперативно выстроить процессы и продолжить стабильную деятельность, сообщают в аппарате вице-премьера.

Сегодня H&N входит в число крупнейших закупщиков сырого молока в стране, работает в 11 регионах страны и сотрудничает со 180 фермерскими хозяйствами. С начала года компания увеличила объемы производства более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, они достигли 785 тысяч тонн. Растет выпуск питьевого молока, творога, сливок, йогуртов.

На предприятии вице-премьер осмотрел фасовочный и аппаратный цеха и участок паллетирования. Дмитрий Патрушев отметил серьезный рост спроса на молочную продукцию в стране. В том числе россияне стали покупать больше сливочного масла.

«Чтобы удовлетворить внутренний спрос, вынуждены, в том числе, открывать импорт из дружественных стран. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши собственные производители и эту нишу тоже занимали. Прошу вас рассмотреть возможность установки линии по производству сливочного масла, чтобы удовлетворить повышенный спрос, в том числе на этот продукт», — сказал вице-премьер.

Сливочное масло на полках магазинов есть, однако цены на него выросли. Это говорит о дисбалансе между спросом и предложением, отмечает Леонид Холод. В России стали потреблять больше этого продукта. Население и предприятия пищевой промышленности стали покупать его вместо некоторых видов растительного масла, стоимость которого также выросла.

«Подорожало пальмовое масло, которое используется в кондитерском производстве, оливковое. Предприятия, которые ранее их закупали, стали переходить на сливочное. То же самое произошло и в быту. Потому что тем, кто привык готовить на каком-то благородном масле, переход на сливочное не всегда нравится из-за запаха», — говорит эксперт.

Ввод дополнительных линий наряду с замедлением инфляции и антимонопольным контролем цен может стабилизировать цены. Если в результате роста производства не спрос будет превышать предложение, а наоборот, это даст результат, отмечает собеседник URA.RU. Однако установка новых мощностей — процесс небыстрый, она может занять полгода от покупки оборудования до запуска.

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