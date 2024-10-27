В России сохранят размер денежного довольствия для военной пенсии

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В России с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, который учитывается при начислении военной пенсии, будет сохранен на уровне 89,83%. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте официальных правовых актов. В данном случае речь идет о выплате тем, кто проходил службу в Государственной противопожарной службе, армии, органах внутренних дел, учреждениях ФСИН, службе судебных приставов. А также в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и войсках Росгвардии, пишет Ура.ру.