В России снизилась цена на аренду жилья

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Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский рассказал, что за последний месяц сильно изменился состав как арендодателей, так и арендаторов. За счёт того, что начался отток иностранцев и россиян, работающих в удаленном режиме, за границу, выросло число свободных квартир. Для конкурентоспособности хозяева квартир снижают цену на аренду. Особенно сильно это чувствуется в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Сова.



Арендаторы также делают выбор в пользу съемного жилья из-за повышения ставок на ипотечные кредиты.



Кроме того, на рынок "выходит" инвестиционное жилье, которое было куплено в период ажиотажного спроса и льготной ипотеки, сообщает "РГ".

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