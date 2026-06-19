В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России с 1 сентября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Новый стандарт вводится федеральным законом №248-ФЗ, подписанным еще в июле 2025 года. Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт (НСПК), ту самую, что управляет картами "Мир" и Системой быстрых платежей", - сказал Свищев.

Парламентарий пояснил, что сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант, уточнил он.

"Что изменится для покупателя? Первое: исчезнет путаница на кассе. Сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от разных банков, и покупатель тратит время, чтобы найти "свой". Второе: свобода выбора способа оплаты. Вы сами решаете: платить через СБП, через pay-сервис своего банка (по сути, обычный безнал с карты) или, если поддерживается, цифровым рублем", - отметил депутат.

Свищев добавил, что универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.

"Главная цель нововведения - усилить конкуренцию на платежном рынке. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а банки вынуждены бороться за клиента качеством сервиса", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что изменения будут вводиться поэтапно: с 1 сентября 2026 года к системе обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, с 1 сентября 2027 года - банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 1 сентября 2028 года - все банки и продавцы с выручкой более 20 миллионов рублей.

Свищев обратил внимание, что закон предусматривает два исключения: он не распространяется на местности без интернета и на точки с годовой выручкой, не достигающей 5 миллионов рублей.