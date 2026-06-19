Полицейские в Приволжском районе учили пенсионеров защищаться от мошенников

Сотрудники ОМВД России по Приволжскому району совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели профилактические беседы, направленные на предупреждение дистанционных мошенничеств.

Полицейские напомнили гражданам о наиболее распространённых схемах обмана, связанных со звонками от имени сотрудников правоохранительных органов, государственных учреждений, служб доставки, а также с предложениями быстрого заработка, сообщениями о выигрыше призов и фейковыми распродажами.

В ходе встреч жителям вручили памятки с рекомендациями по защите от мошенников и напомнили о необходимости проверять поступающую информацию и не сообщать посторонним данные банковских карт и коды из СМС-сообщений.