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В России предупредили об угрозе стагфляции

13 ноября 2024 09:20
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В России предупредили об угрозе стагфляции

Текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), заявившие об угрозах в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике», пишет Лента.

Экономисты констатировали, что речь сейчас идет об ограниченно эффективной политике в отношении снижения инфляции, несущей недопустимо высокие риски рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, что особенно касается «низкорентабельных секторов и секторов с длительными сроками реализации проектов (прежде всего, в машиностроении)».

В материалах отмечается, что доля предприятий обрабатывающей промышленности, называющих высокий процент кредита ограничивающим рост производства фактором, в настоящее время увеличилась по сравнению с наблюдавшимися прежде показателями почти вдвое, до 40 процентов, причем ключевыми стали именно финансовые ограничения роста выпуска.

При этом, следует из записки, высокая ключевая ставка оказывает лишь ограниченное влияние на темпы роста цен, уровень которых по-прежнему значительно превышает целевые четыре процента. Такое положение дел специалисты связывают с тем, что существенная часть проинфляционных факторов в российской экономике связана не с повышенным спросом, который стремится сдержать ЦБ, а с конъюнктурными ситуационными шоками со стороны предложения — ценами на импортную и сезонную продукцию, рост регулируемых тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов.

В то же время на фоне повышения ставок производители и продавцы перекладывают в цены рост процентных и квазипроцентных издержек, таких как лизинговые платежи за технику и плата за аренду, эффект от чего вдвое превышает аналогичный эффект от ускоренного повышения оплаты труда, указывают экономисты. При этом, отмечают они, сдержать высокими ставками потребительское кредитование не удается из-за сильного эффекта «отложенного потребления», а расходы бюджета на обслуживание долга и субсидирование уже реализуемых программ льготного кредитования растут на фоне повышения общего уровня ставок.

В результате, по мнению ЦМАКП, экономика России фактически поставлена перед угрозой одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции, а для предотвращения ее перехода к снижению ВВП ключевая ставка Центробанка к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15-16 процентов.

Банк России допускает новое повышение ключевой ставки с нынешнего уровня 21 процента уже в декабре текущего года. «Значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных условиях усмотреть сложно», — объяснил ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин. Также регулятор опроверг готовность начать снижение ключевой ставки весной 2025-го, уточнив, что конкретные сроки трудно предсказать заранее. Согласно оценкам аналитиков, ставка не опустится ниже отметки в 11 процентов в ближайшие три года.

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