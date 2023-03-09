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В России предложили бизнесу заменить госрасходы

9 марта 2023 09:10
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В России предложили бизнесу заменить госрасходы

Правительство России продлило особые условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, но его параметры заметно ухудшились. Таким образом, пишет «Коммерсантъ», власти предлагают бизнесу взять на себя значительную часть госрасходов в инвестициях.

Теперь поставщики смогут получать от заказчиков аванс в размере 50 процентов от суммы контракта, если его сопровождает казначейский контроль. Без него предельный размер аванса будет ограничен 30 процентами. В 2022 году параметры составляли 90 и 50 процентов соответственно, что позволяло активно использовать госсредства для ускорения работ.

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