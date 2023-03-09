В России предложили бизнесу заменить госрасходы

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Правительство России продлило особые условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, но его параметры заметно ухудшились. Таким образом, пишет «Коммерсантъ», власти предлагают бизнесу взять на себя значительную часть госрасходов в инвестициях.

Теперь поставщики смогут получать от заказчиков аванс в размере 50 процентов от суммы контракта, если его сопровождает казначейский контроль. Без него предельный размер аванса будет ограничен 30 процентами. В 2022 году параметры составляли 90 и 50 процентов соответственно, что позволяло активно использовать госсредства для ускорения работ.