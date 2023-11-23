В России появится производство собственных смартфонов

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В Ростовской области компанией «Бештау» будет запущено производство смартфонов. Однако срок начала работы предприятия запланирован только на 2027 год.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе будет налажено производство смартфонов и планшетов. По словам главы региона, завод начнет работу к 2027 году. При этом ни о масштабах производства, ни о более конкретных деталях пока не сообщается. Кроме того, неизвестно, идет ли речь о создании предприятия полного цикла или запуска фабрики по формату «отверточной сборки».

«Если посмотреть немного дальше – в 2027 год – то компания перед собой ставит цели, правительство сопровождает эти проекты, и там, где мы полезны, будем участвовать в этой работе. Это производство различных мобильных устройств: планшетов, смартфонов. Если говорить о том, буду ли пользоваться (данной техникой – прим.)? Конечно, буду. “Сделано на Дону” — это звучит красиво, это бренд, который существует, он уже связан не только с продуктами питания, но и с производством большого количества товаров самых разных назначений», – сообщил Василий Голубев.

В настоящий момент дан старт активной политике по импортозамещению, и подобные инициативы – ее итог, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Сейчас, действительно, сложились благоприятные условия для развития собственных технологий. С одной стороны, есть спрос на самом рынке из-за ухода многих иностранных вендоров и роста цен на их продукцию из-за удорожания логистики. С другой стороны, есть поддержка со стороны государства как в части прямых льгот, так и упрощения правового поля для ряда отраслей экономики, в том числе и для ИТ-сегмента», – пояснил Антон Немкин.

Россия уже показала гибкость в быстром создании и апробации ИТ-продуктов в части ПО, напомнил Антон Немкин. «Задача по созданию российских смартфонов, конечно, выглядит куда амбициознее, учитывая, что это не традиционный для российского производства сегмент. Но тем не менее у нас есть пример китайских производителей, которые сумели составить конкуренцию привычным для нас брендам. Кроме того, в стране большой спрос на недорогие, но функциональные смартфоны, что сможет стать основной нишей для российских производителей. Но подчеркну, что подобные предприятия имеет смысл запускать в случае, если речь идет

о полном цикле. Он должен включать и разработку, и непосредственное производство с большой долей отечественных комплектующих. Ввиду того, что полноценный запуск завода запланирован на 2027 год, возможно, такой подход получится организовать. В любом случае, 4 года для такого продукта, как смартфон, – большой срок, поэтому в дальнейшем необходимо учитывать все рыночные тенденции при запуске поточного производства», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина