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В России появится новая маркировка безалкогольных напитков

15 ноября 2023 09:49
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В России появится новая маркировка безалкогольных напитков

Практика маркировки товаров в России расширяется не первый год. Уже скоро — с 1 декабря — обязательными станут QR-коды на безалкогольных напитках. Готовы ли производители к нововведению и скажется ли это на цене для конечного покупателя товара — в материале Финансов Mail.ru.

С 1 декабря 2023 года коды маркировки должны будут в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке. Исключение составят для соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года эту практику расширят и на остальные виды безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

Для этого участники рынка должны зарегистрироваться на портале «Честный знак» и сообщать о каждой проданной единице товара. В случае выявления нарушений штрафы будут составлять до 300 тысяч рублей.

Последние годы в России постепенно вводится маркировка продуктов питания, — напомнила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

В 2021 году вводилась маркировка молочной продукции, в 2022 году сканирование молочной продукции идет уже не по штрих-коду, а по специальному индивидуальному QR-коду.

Все это позволяет отследить путь продукции, улучшить контроль за качеством товара, предотвратить продажу испорченных продуктов питания или фальсификатов.

Она добавила, что большая часть производителей прохладительных напитков в стеклянной и полимерной упаковках уже готова к этому. «Стоит ожидать, что в ближайшие 10 лет такая обязанность затронет всех производителей продуктов питания», — считает экономист.

По мнению Ольги Гогаладзе, рост цен если и будет, то лишь минимальный. В Постановлении правительства РФ указано, что цена одного кода маркировки равняется 50 копеек без учета НДС.

Однако другой собеседник Финансов Mail.ru прогнозирует удорожание продукции на полках магазинов. «Вполне вероятно, что безалкогольные напитки подорожают, поскольку их производители должны будут приобрести и установить оборудование для маркировки, торговые организации — для ее считывания», — считает независимый экономист Леонид Хазанов.

В это же время от нанесения кодов маркировки на продукты питания уже есть ощутимая польза — количество просроченной и контрафактной продовольственной продукции значительно сократилось за последние годы, напомнил эксперт.

«Поэтому их применение поможет справиться с безалкогольными напитками, по качеству не отвечающим требованиям государственных стандартов», — отметил Леонид Хазанов.

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