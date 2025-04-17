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В России почти на четверть выросли продажи белого шоколада

17 апреля 2025 09:29
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В России почти на четверть выросли продажи белого шоколада

Продажи белого шоколада за 12 месяцев (до марта 2025 года), увеличились на 22,9% к уровню предшествующих 12 месяцев. А в среднем продажи шоколадных плиток за этот же период выросли на 10,4%. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании "Нильсен".

В натуральном выражении продажи белого шоколада с апреля 2024 года по март 2025 увеличились на 2,5% год к году. При этом горького шоколада потребители приобрели на 19,2% меньше, чем годом ранее, а молочного – на 9,8%. Доля белого шоколада в категории плиток, по данным "Нильсен" увеличилась на 0,6 п. п до 6,1% в денежном выражении, а доли горького и молочного снизились на 0,2 п. п. до 67,7% и на 1,1 п. п. до 20,8% соответственно.

Издание пишет, что другая исследовательская компания – NTech – общий объем рынка шоколадных плиток за 2024 год оценила в 266 млрд долларов, 185 из которых занимает молочный шоколад. Аналитики NTech связывают рост популярности белого шоколада с желанием покупателей "попробовать что-то новое" на фоне роста доходов.

В то же время другие собеседники "Ведомостей" говорят о том, что популярность белого шоколада связана с ростом цен на какао-бобы, из которых изготавливают какао-порошок и какао-масло, используемые для производства шоколада. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк рассказал изданию, что согласно ГОСТу в горьком шоколаде содержание какао-продукции должно составлять не менее 55–60% или не менее 55% общего сухого остатка какао-продуктов, а также не менее 33% какао-масла. А для изготовления молочного шоколада используется всего около 25-30% какао-продукции, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com

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