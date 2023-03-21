В России откажутся от цели по потреблению рыбы в 25 кг на человека в год

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Санкции, создавшие препятствия для экспорта российской рыбы и импорта в Россию лосося, вынудили власти изменить стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Из нее уберут цель увеличить потребление рыбы до 25 кг на человека



Минсельхоз предлагает исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 кг. Это следует из проекта изменений в госпрограмме, который ведомство 20 марта разместило на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, пишет РБК.



Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса», которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 году тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым. В действующей редакции документа указано, что итогом ее реализации должны стать в том числе следующие результаты:



обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объеме не менее 25 кг в год в живом весе;

поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год.



Минсельхоз предлагает скорректировать эти цели, оставив в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности.



Изменение необходимо, чтобы привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, указано в пояснительной записке. В свою очередь, эта стратегия была обновлена в сентябре 2022 года «в свете глобальных экономических тенденций, связанных с последствиями распространения в 2020–2021 годах новой коронавирусной инфекции, а также усилившегося с 2022 года внешнего геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики».



В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя исключен из госпрограммы.

Фото: pxhere.com

