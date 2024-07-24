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В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

24 июля 2024 09:11
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В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад - 4,4%.

В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%)/

Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на 2 процентных пункта больше - 36,6%.

Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось - до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.

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