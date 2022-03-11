В России начал дешеветь бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Об этом заявил руководитель службы Максим Шаскольский, выступая 10 марта в Госдуме, пишет РБК.



«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил он.



Падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось. Только за четверг, 10 марта, АИ-92 подешевел на бирже на 6,4%, до 36,88 тыс. руб. за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. руб. (-22% за последние десять дней).



