В России могут снова вырасти цены на яйца

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Куриные яйца в России могут подорожать в ближайшее время минимум на 10%. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, возможное увеличении стоимости связано с ростом цен на комбикорм и расходные материалы, а также повышенным спросом, пишет МК.

Телеграм-канал пишет, что торговые сети уже получили письма от производителей о скором подорожании продукции. Сколько будут стоить яйца в розницу, пока неизвестно, но предполагается, что цены за десяток с 75-80 рублей могут вырасти до 85-90.

Ранее в России существенно подорожало сливочное масло – рост цен превысил 20%.