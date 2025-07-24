В России хотят зафиксировать цены на социально значимые товары

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В России могут зафиксировать цены на ряд социально значимых товаров при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей. Минсельхоз предложил Минпромторгу направить свою позицию по внесению соответствующих изменений в законодательство. Это следует из протокола совещания министерства с торговыми сетями и отраслевыми сообществами (есть у «Известий»).

Согласно документу, доля долгосрочных контрактов, например, в поставках куриных яиц составляет 70–80%, овощей — 50–60%. Однако, как отметили некоторые участники совещания, эти проценты не постоянные и могут снижаться.



При этом, как сообщали в Минсельхозе ранее, именно объем этих долгосрочных контрактов играет важную роль для стабилизации цен в России на продукты питания, а также сохранения рентабельности аграрной отрасли. Например, как писали «Известия», сильное падение в этом году стоимости яиц привело к тому, что фермеры начали уничтожать кур-несушек. Иная ситуация со стоимостью моркови и свеклы. Эти овощи стали лидерами по росту цен с начала года — на 39 и 57,8% соответственно, согласно данным Росстата на 21 июля.



«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства, отметив, что производители поддержали эту инициативу.



Источник в министерстве сообщил «Известиям», что речь идет о фиксации цен на социально значимые товары, в том числе на яйца и овощи.