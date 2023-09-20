В России экспорт агропродукции вырос до $31 млрд

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Россия с начала текущего года поставила на экспорт продукцию АПК более чем на 31 миллиард долларов, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Госдуме.

По его данным, на рынки дружественных стран приходится 87% поставок. По итогам 2022 года российский аграрный экспорт вырос на 12% до 41,6 миллиардов долларов.

Урожай зерна в 2023 году составит 130 миллионов тонн, экспорт зерна – 60 миллионов тонн, сообщил Патрушев. Экспорт зерна из России на фоне хорошего урожая может превысить рекорд, установленный в прошлом сельскохозяйственном сезоне. Тогда, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, было экспортировано свыше 60 миллионов тонн зерна. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует, что этот абсолютный рекорд будет превышен.

Выдача льготных кредитов в АПК должна возобновиться к концу сентября, прогнозирует Патрушев. По его оценке, обеспечение аграриев РФ топливом улучшилось, пишет Смотрим.