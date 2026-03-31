В России доля контрафакта опустилась ниже уровня 10%

В России удалось зафиксировать значительное сокращение объемов контрафактной продукции, в результате чего доля нелегальных товаров в сегменте массового потребительского спроса опустилась ниже уровня 10%. Об этом 31 марта сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишут "Известия".

Первый вице-премьер отметил, что положительная динамика наблюдается на протяжении последних пяти лет. За этот период средний показатель незаконного оборота товаров широкого потребления сократился с 17%. По словам Мантурова, таких результатов удалось достичь даже в условиях перестройки логистических цепочек и действия механизма параллельного импорта.

Как подчеркнул первый зампред правительства, в стране была проведена масштабная работа по совершенствованию правовой базы и надзорных инструментов для противодействия теневому рынку. В частности, законодатели ужесточили нормы административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и упрощения изъятия опасной продукции.