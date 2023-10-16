В РФ временно ограничат импорт рыбы и морепродуктов из Японии

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Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным ведомства, ограничения на импорт вводятся с 16 октября.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ограничения будут действовать, пока Япония не предоставит исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла, пишет Газета.