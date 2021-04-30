В районе «Самара Арены» в Агропарке установят торговые ряды

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В Самаре расширят «Агропарк». Об этом стало известно на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

«Агропарк» расположен неподалеку от стадиона «Самара Арена». Сейчас работают две очереди — центр оптовой торговли и фуд-маркет. Теперь планируется построить третью очередь.

— Это будет ярмарочно-выставочный центр на открытой площадке. Требуется земельный участок площадью 2,9 га рядом со второй очередью. 10 кв. м займут крытые площадки из быстровозводимых конструкций. Также будет четыре капитальных строения. Срок реализации — с мая 2021 года по сентябрь 2022 года, — рассказал представитель компании-инвестора.

Совет одобрил заключение меморандума для строительства третьей очереди. Проект получит статус стратегического, и бизнесмены смогут получить землю по упрощенной форме, пишет 63.ру.

— Формат ярмарки привлечет больше фермеров и товаропроизводителей. К тому же цены на продукты питания там будут доступнее, — объяснил решение председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.