В проекте бюджета Самарской области учтены предложения общественности 

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В четверг, 28 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание регионального Правительства. Участники заседания рассмотрели девять вопросов.

Областной кабмин одобрил проект закона о бюджете Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-24 годов, который будет направлен на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

Открывая заседание, Виктор Кудряшов напомнил, что 20 октября в рамках расширенного заседания Правительства состоялось фактически нулевое чтение бюджета, в котором приняли участие общественники, представители бизнеса, депутаты. «Все граждане Самарской области имели возможность наблюдать обсуждение бюджета в сети интернет, и более 10 тысяч человек этой возможностью воспользовались. За этот период были внесены последние корректировки, учтено большинство предложений участников общественного обсуждения. Бюджет, безусловно, можно назвать социальным. Он формируется в достаточно непростой обстановке, но даже в таких условиях в нем заложены новые возможности для развития, для обеспечения экономического роста в будущем».

Министр управления финансами региона Андрей Прямилов доложил, что по итогам общественного обсуждения, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова учтены предложения по изменениям в бюджете.

В частности, увеличены расходы на капитальный ремонт школ – на 600 млн рублей на ближайшие 3 года. До 85% прожиточного минимума увеличены размеры оплаты за содержание детей в приемных семьях на 2022-24 годы, в целом рост по отношению к 2021 году составит 116,7%. По 126,5 млн рублей ежегодно предусмотрено дополнительно на сохранение в 2022-24 годах стоимости койко-дня по питанию на одного подопечного в пансионатах для ветеранов труда и инвалидов, пансионатах для детей-инвалидов, комплексном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Сохранены на ближайшие три года на уровне 2021 года объемы финансирования государственной поддержки по компенсации затрат на модернизацию и техническое оснащение агропромышленного комплекса, это почти по 202,5 млн рублей ежегодно.

Дополнительно предусмотрено по 140 млн рублей в год на льготное лекарственное обеспечение. Также учтены другие поступившие предложения, такие как дополнительные расходы на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, оснащение медучреждений оборудованием, социальная поддержка медработников и ряд других.

Также скорректированы доходы и расходы дорожного фонда на 2022-2024 годы.

«Таким образом, в представленном проекте закона о бюджете Самарской области на 2022 год и плановом периоде 2023-24 годов доходы на 2022 год составляют 182,16 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета запланированы в размере 188,179 миллиарда рублей в 2022 году», - заключил Андрей Прямилов.

Виктор Кудряшов поблагодарил минфин за оперативную работу с поступившими от общественников предложениями, абсолютное большинство которых было учтено. «Теперь нам предстоит работа с депутатским корпусом. Мы рассчитываем, что она будет завершена в срок до конца ноября текущего года», - сказал он.

Также глава правительства региона обратил внимание участников заседания на то, что в проекте бюджета не учтены в полном объеме средства федерального бюджета, так как он еще не утвержден: «Я попрошу держать этот вопрос на контроле, чтобы защитить те позиции, по которым мы вели переговоры, и добиться максимального привлечения ресурсов из федерального бюджета».

На заседании был рассмотрен проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Директор территориального фонда Владислав Романов отметил, что бюджет фонда сбалансирован и является бездефицитным. И доходы, и расходы на 2022 год запланированы в размере 45,8 млрд рублей, на 2023 год – 48,3 млрд рублей, на 2024 год – 51,1 млрд рублей.

Норматив подушевого финансирования на одно застрахованное лицо в 2022 году составляет 14 173 рубля, 2023 году – 14 949 рублей, 2024 году – 15 834 рубля.

Численность застрахованных в Самарской области – 3,172 млн человек. В будущем году размер выделяемых на ОМС средств больше утвержденного показателя 2021 года на 3,196 млрд рублей.

«Доходная часть фонда увеличивается более, чем на 3 миллиарда рублей. Это увеличение привязано к выполнению каких-то определенных задач, финансированию отдельных видов медицинской помощи?» - обратился с вопросом к директору фонда Виктор Кудряшов.

Владислав Романов пояснил, что в проекте программы государственных гарантий, которая сейчас разрабатывается, предусматриваются средства на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, идет рост финансирования оказания амбулаторной помощи, дневному стационару.

Глава регионального кабмина поручил минздраву в течение двух недель проанализировать уровень тарифов ФОМС и подготовить предложения на федеральном уровне по их корректировке.

«В текущем году из средств областного бюджета на оплату труда медиков выделено свыше 4 миллиардов рублей. Мы подстраховали фонд, чтобы в этот непростой период исключить задержки с выплатами медработникам», - пояснил Виктор Кудряшов.

На заседании Правительства был также утвержден отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2021 года.

Говоря об экономической ситуации в регионе Виктор Кудряшов отметил: «К счастью, прогнозы многих экспертов о наступлении полномасштабного экономического кризиса не оправдались, и по итогам 9 месяцев, мы можем сделать вывод о том, что экономика адаптировалась к новым условиям и демонстрирует на сегодняшний день уверенный рост. Безусловно, устойчивость этого роста зависит от многих факторов, в первую очередь от ситуации с коронавирусной инфекцией. Мы все очень рассчитываем на то, что нам удастся обеспечить высокий уровень иммунизации населения, и те ограничения, которые вводятся сейчас, уже не будут являться фактором, значительно влияющим на экономику».

Как следует из доклада Андрея Прямилова, в бюджет региона поступило 187 117 млн рублей доходов, что составляет 82,0% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления доходов увеличились на 40,7%.

Исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2021 года составило 137 519 968 тыс. рублей, что составляет 85,8% к годовым плановым расчетам, или на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники заседания обсудили также исполнение расходов областного бюджета за девять месяцев 2021 года: они произведены в сумме 155 122 532 тыс. рублей.

Обсудили и объем кассовых расходов. Наибольший удельный вес в кассовых выплатах областного бюджета за 9 месяцев 2021 года составили расходы на национальную экономику – 43 851 634 тыс. рублей (28,3%) (из них – 18 216 241 тыс. рублей расходы на строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»); на социальную политику – 42 430 774 тыс. рублей (27,4%); на образование – 30 188 943 тыс. рублей (19,5%).

Напомним, общий объем расходов областного бюджета в текущем году составляет 227 880 828 тысяч рублей.

«Прошу до конца года четко отработать все плановые назначения и обратить внимание на кассовое исполнение по расходам. На сегодняшний день показатель достаточно высокий — 78%, выше чем за аналогичный период прошлого года. Для нас очень важно добиться высокого качества исполнения работ и своевременно производить оплату, только в этом случае можно говорить об эффективном использовании средств», - подчеркнул Председатель регионального Правительства.

В соответствии с законодательством, отчет об исполнении бюджета в первом полугодии 2021 года после одобрения кабинета министров будет направлен в Самарскую Губернскую Думу и Счетную палату Самарской области.

На заседании Правительства было также был утвержден коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Эта величина необходима при определении стоимости патента, оформляемого иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности. Коэффициент устанавливается ежегодно. Он помогает защитить региональный рынок труда и регулировать количество иностранных работников, занятых на производствах. Размер коэффициента на 2022 год – 1,86, это означает, что ежемесячная стоимость патента (налога на доходы физических лиц) в новом году составит 4419 рублей. При определении коэффициента учитывался такой критерий, как занятость жителей региона в таких сферах деятельности, которые традиционно привлекают иностранных работников – строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

На обсуждение кабинета министров был также вынесен вопрос об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Самарской области. Этот норматив не пересматривался с 2011 года. В то же время законодательством были внесены существенные изменения в сфере технического осмотра транспортных средств, возлагающие новые обязанности на операторов технического осмотра. Это фотофиксация каждого транспортного средства с привязкой координат и размещением фотографий в единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО), формирование операторами диагностических карт в ЕАИСТО. Кроме того, ужесточены требования к производственно-технической базе операторов.

По итогам обсуждения установлен минимальный по сравнению с другими регионами размер оплаты за проведение техосмотра – 460 рублей за легковой автомобиль, и только за осмотр специализированных транспортных средств, к примеру, грузовых автомобилей для перевозки опасных грузов, будет взиматься более высокая плата в размере 1340 рублей.

На рассмотрение Правительства были также вынесены вопросы о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным районам Камышлинский, Клявлинский, Красноармейский – на рефинансирование долговых обязательств районов перед областным бюджетом. Целевой кредит будет также предоставлен городскому округу Жигулевск. Это поможет городу отремонтировать внутригородскую дорожную сеть, общеобразовательные учреждения и закупить инвентарь для детских садов. Все эти предложения получили одобрение регионального кабмина.