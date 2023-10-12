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В «Преображенке-2» построят еще один оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс

12 октября 2023 14:45
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Распределительный центр будет предоставлять полный комплекс услуг складской логистики: хранение товаров с температурным режимом, обработка грузов и оформление заказов.

На площадке логистического парка «Преображенка-2» построят еще один оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс.

Инвестор уже готовится приступить к реализации проекта. Общая площадь будущего комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Распределительный центр будет предоставлять полный комплекс услуг складской логистики: хранение товаров с температурным режимом, обработка грузов и оформление заказов.

Соглашение с компанией инвестором о размещении объекта в Самарской области подписал Губернатор Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума, в июне этого года.

Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд рублей. Создание распределительного комплекса даст жителям Самары и Волжского района 150 новых рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 4 квартал 2025 года.

«Логистика для Самарской области стала одной из точек роста, благодаря уникальному географическому расположению, транспортной доступности, развитию логистической инфраструктуры, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня в регионе уже работает целый ряд компаний в сфере логистики, со многими потенциальными инвесторами мы ведем переговоры. А это новые рабочие места, достойная зарплата, налоги в бюджет и развитие региона».

Напомним, на площадке «Преображенки-2» завершается строительство корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети «Пятерочка» (компания X5 Group). Здесь будет создано 3000 новых рабочих мест.

Инвесторы с логистическими проектами неслучайно делают выбор в пользу Самарской области. Сегодня на территории региона достраивается международный транспортный коридор «Европа - Западный Китай» с мостовым переходом через Волгу, который свяжет целый ряд регионов с Казахстаном и выходом в Китай. В числе других логистических преимуществ губернии – реконструкция трассы М5, наличие Куйбышевской железной дороги с выходом на Транссиб.

Кроме того, Самарская область - единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река – море" с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам, а также глубиной, позволяющей принимать суда с осадкой до пяти метров.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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