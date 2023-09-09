В Поволжье за год на треть упал спрос на тестировщиков, а число резюме выросло на 102%

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9 сентября в России отмечают День тестировщика. Спрос на тестировщиков в Приволжском федеральном округе снизился за период с января по июль 2023 года на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга выяснили, в каких регионах эти специалисты теперь менее востребованы, где выросла активность соискателей, и кто хочет работать в сфере тестирования.

В регионах Поволжья за год упал спрос на тестировщиков: сильнее всего число вакансий снизилось в Мордовии — на 59%, Оренбургской области — на 55%, Татарстане — на 43%. Меньше всего число вакансий сократилось в Чувашии — только на 8% в Марий Эл оно осталось прежним. Доля вакансий тестировщиков от всех вакансий в ИТ-сфере также снизилась.

Если говорить об отраслях бизнеса, то спрос упал в большинстве из них. Более востребованы тестировщики в Поволжье за год стали только в управлении многопрофильными активами, строительстве, недвижимости, эксплуатации и проектировании, энергетике и в государственных организациях.

В числе требований к соискателям работодатели теперь указывают внушительный трудовой опыт: на 48% за год выросло число вакансий, в которых требуют стаж от 6 лет. При этом компании ощутимо реже хотят брать на работу тестировщиков без опыта: таких вакансий стало на 47% меньше, и даже соискателей с опытом от года до трех лет: число вакансий снизилось на 29%.

При этом число резюме тестировщиков за этот же период в Поволжье выросло на 102%. Доля среди всех профессий в ИТ-сфере снизилась: в 2023 году резюме этих специалистов составляет 9% от всех желающих работать в сфере информационных технологий, год назад она составляла 11%.

Наибольший прирост резюме год к году отмечен в Татарстане (+137%), Самарской области (+127%), Башкирии (115%) и Чувашии (+114%). При этом наибольшую долю среди всех резюме ИТ-специалистов тестировщики занимают в Пензенской области (14%).

За год изменилась и половозрастная структура в профессии. Так, в большинстве регионов Поволжья активность соискателей-женщин на позицию тестировщика выросла сильнее, чем активность соискателей-мужчин. Исключения составляют Мордовия, Марий Эл, Башкирия, Пензенская и Оренбургская области.

Показательно, что за год в большинстве регионов ощутимо выросла активность соискателей старше 45 лет: в целом по ПФО они разместили на 77% больше резюме, чем в 2022, наибольший прирост отмечен в Мордовии, Нижегородской и Кировской областях, снизилось число резюме в Оренбургской области.

Количество подростков, желающих работать тестировщиками, за год по ПФО выросло только на 3%: наибольший рост активности несовершеннолетних соискателей зафиксирован в Саратовской, Кировской, Нижегородской областях. В ряде регионов активность молодых кандидатов напротив, снизилась: это Марий Эл, Башкирия, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Ульяновская область.

Если говорить о навыках, которые чаще всего указывают соискатели, то в большинстве своем они соответствуют тем, что указывают работодатели в вакансиях. Однако в число популярных у соискателей навыков также вошли софт-скиллы: работа в команде и ответственность, которые работодатели не указывают в первой десятке.

«За год в ПФО число вакансий для тестировщиков упало на 35%, а число резюме выросло на 102%. По итогам августа в Поволжье на одну вакансию приходится 20,8 резюме тестировщиков, что говорит об избытке кадров. Однако нужно понимать, что уровень конкуренции в ИТ-сфере в целом неравномерный: если по России в целом hh.индекс составляет 6,4 резюме на вакансию, то среди специалистов middle-уровня на вакансию приходится уже 5,7 резюме, среди кандидатов без опыта — 15,5 резюме на вакансию, среди специалистов уровня senior — всего 0,7 резюме на одно предложение о работе» — поясняет Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Казани.