В Похвистнево ведется адресная работа с семьями мобилизованных граждан

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Члены семей военнослужащих, участвующих в СВО, не останутся без внимания.

Работу по социальным паспортам регион начал первым в стране. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в области проводятся и адресные, и коллективные встречи с близкими военнослужащих и мобилизованных. На основании встреч, непосредственного общения с членами семей составлены социальные паспорта, в которых учтены основные проблемы, пожелания и потребности членов семей. Спектр вопросов самый широкий: кому-то нужно помочь с постановкой на учет молодой семьи, кто-то нуждается в юридической или бытовой помощи, содействии в решении вопроса погашения задолженности по коммунальным платежам и многом другом.

В Похвистнево администрация города и отдел ЗАГС помогли решить вопрос заключения брака главе семьи, где воспитываются двое несовершеннолетних детей, который отправился защищать Родину. Гражданская супруга озвучила обоюдное решение узаконить отношения, и брак был официально зарегистрирован.

У одного похвистневского защитника мама является инвалидом II группы и проживает в сельской местности. Основным вопросом, который пожилой женщине сложно решить, стала вспашка огорода. Сотрудники администрации организовали технику, и земельный участок был вспахан.

Юридическим отделом даны консультации по постановке на учет молодой семьи, в настоящее время оказывается содействие по подготовке пакета документов.

19 октября в администрации города прошел единый консультационный день для членов семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих. Специалисты различных служб рассказали о том, на что семьи могут рассчитывать в плане здравоохранения, трудоустройства и занятости, организации образовательного процесса, социальной поддержки, жилищно-коммунальных услуг, юридической и бытовой помощи.

«В Похвистнево за каждой семьей закреплен куратор из числа сотрудников администрации, что позволит поддерживать постоянную связь и в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы. Наша задача сейчас - подставить плечо тем, чьи мужчины встали на защиту Родины, чтобы семьи чувствовали поддержку и не оставались со своими нуждами один на один. Мы сделаем все возможное, чтобы ни один вопрос или просьба не остались без внимания и будем на связи в постоянном режиме», - подвел итог встречи глава г.о. Похвистнево Сергей Попов.