В ОЭЗ Тольятти пришел новый крупный инвестор

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На заседании Экспертного совета ОЭЗ «Тольятти» под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, была одобрена новая заявка на получение статуса резидента площадки.

Российская компания планирует вложить в свое производство почти 5 млрд рублей. Новый завод станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 га.

Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и жителями региона, является повышение инвестиционной привлекательности региона. По поручению Главы региона в Самарской области создаются все необходимые условия для развития инвестиционных площадок, формирования благоприятного инвестиционного и делового климата. Особую роль в этом играют созданные инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств.

Благодаря проводимой работе Самарская область в 2021 году впервые вошла в десятку регионов России, где сформировался наиболее благоприятный инвестиционный климат. В ежегодном национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив регион занял восьмое место. Такой результат губерния достигла в рекордно короткие сроки, поднявшись за последние три года на 65 позиций.

Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в ОЭЗ «Тольятти» в 2024 году. Объем производства, начиная с 2025 года, достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение 3 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

«Сегодня мы одобрили заявку резидента с проектом в сфере производства строительных материалов – это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 5 млрд рублей, и мы очень рады, что на площадку активно заходят новые компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Особая экономическая зона сегодня – это 13 действующих и 6 строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу. Большой интерес и доверие инвесторов, а также эффективность работы площадки ОЭЗ подтверждаются многочисленными оценками и рейтингами, в которых Самарская область стабильно занимает лидирующие позиции и ежегодно укрепляет достигнутые результаты».

«Важным достижением нашего проекта я считаю увеличение диверсифицированных производств на территории Тольятти. В этом году три из четырех новых инвестора ОЭЗ представляют неавтокомпонентные отрасли – это пищевая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов. В целом диверсифицированных проектов на площадке уже более половины. Развивать ОЭЗ в данном направлении нам помогает Правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Игоревич Азаров», – подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев.

Напомним, что сегодня в ОЭЗ «Тольятти» с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования.