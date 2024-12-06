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В ОЭЗ «Тольятти» построят производство вспомогательных компонентов для лекарств

6 декабря 2024 15:18
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Потребителями продукции нового резидента станут производители лекарственных средств. Запустить завод планируется в конце 2025 года.

В особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки региона.

«Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство вспомогательных компонентов, применяемых в фармацевтической промышленности. Общий объем инвестиций составит 330 млн рублей», — рассказал Богданов.

Потребителями продукции нового резидента станут производители лекарственных средств. Запустить завод планируется в конце 2025 года.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области. «Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», — отмечал ранее глава региона.

Особая экономическая зона «Тольятти» — ведущая инвестплощадка региона, флагманский проект развития Самарской области. Здесь резиденты получают готовые земельные участки с подведенными инженерными коммуникациями, налоговые льготы, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

ОЭЗ традиционно входит в число наиболее эффективных и привлекательных инвестплощадок страны. Резидентами ОЭЗ являются 38 компаний, 20 из них запущены в работу. Инвесторы уже вложили в реализацию своих проектов более 53 млрд рублей, создали свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Теги: Тольятти

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