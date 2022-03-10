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В Минтруде прокомментировали остановку работы самарских «Макдоналдсов», заводов «Пепси» и «Кока-Кола»

10 марта 2022 13:57
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В Минтруде прокомментировали остановку работы самарских «Макдоналдсов», заводов «Пепси» и «Кока-Кола»

Представители ООО «Макдоналдс», ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» и ООО «Пепсико Холдингс» не предоставляли в службу занятости сведений о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства, и о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров. Об этом 63.RU в ответе на на запрос редакции 63.RU сообщили в региональном Минтруде.


Здесь уточнили, что изменений на рынке труда Самарской области сейчас не зарегистрировано. На 9 марта количество открытых вакансий в 3,7 раза превышает число состоящих на учете безработных.

— Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано, — пояснили в областном Минтруде. Представители ведомства рассказали, как по закону должно оплачиваться время простоя по вине работодателя: в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.

Действующее трудовое законодательство не устанавливает минимальный или максимальный срок, на который может быть введен простой. Как правило, он определяется работодателем самостоятельно и зависит от причин его введения (экономического, технологического, технического или организационного характера).

«Макдоналдс», «Пепси» и «Кола» объявили о приостановке деятельности в России 9 марта 2022 года. 

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