В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

Я нашел ошибку
Главные новости:
В смене примут участие около 250 активистов движения.
«Труд Крут»: самарские бойцы студенческих отрядов отправятся на «Кузницу кадров»
Они поборются за трофей в пляжном регби.
Самарские регбисты отправились на международный турнир
В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и. инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители
Фестиваль православной культуры «София» приглашает к участию детей и взрослых
Основная задача проекта – расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах.
«Билет в будущее»: педагоги-навигаторы СО приступили к обучению по программе наставничества 
В состязаниях приняли участие представители всех специальных подразделений – ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны.
Региональное управление Росгвардии подвело итоги чемпионата по плаванию
Алкоголь негативно воздействует на сердце.
Самарский врач-кардиолог: спорт и алкоголь несовместимы
Вопросы, касающиеся выявления нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме на дорогах региона, можно задать по телефону.
Начальник ЦАФАП ГУ МВД СО Александр Башковатов проведет «прямую линию»
Это терапевт, хирург, дерматовенеролог, инфекционист, окулист и другие.
В УФСИН СО осужденных консультируют врачи узких специальностей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

14 сентября 2023 13:59
155
В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

Российское правительство продолжает обсуждать меры по борьбе с топливным кризисом в стране. Одной из приоритетных остается борьба с серым экспортом, однако планируется и донастройка стимулов оставлять топливо внутри страны. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, но ажиотажный спрос в отдельных регионах, вызванный ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и сложностями с подвозом топлива, создает ощущение дефицита.

Также Сорокин признал, что свое влияние оказывает девальвация рубля в последние месяцы и рост котировок нефтепродуктов на всех мировых рынках. Так, в начале лета разница между ценой на сырую нефть и на дизельное топливо составляла 140-150 долларов на тонну, а к концу лета она достигла 300 долларов. А российский внутренний рынок не до конца отвязан от внешнего.

По словам чиновника, введение института уполномоченных экспортеров топлива позволил бы контролировать неучтенный вывоз его из страны. В этом случае на биржу пойдут дополнительные объемы, цены упадут, а дефицит рассосется, пишет Лента.

Сорокин не указал, в какие сроки возможно принятие таких мер. Впервые о борьбе с серым экспортом власти заговорили два месяца назад, еще до сообщений о дефиците, однако никаких конкретных действий предпринято не было. В Минэнерго обещали, что к середине сентября все трудности с топливом будут разрешены.

К настоящему времени участники рынка продолжают сообщать о нехватке топлива. Количество регионов и компаний, столкнувшихся с проблемами, растет. Между тем стоимость бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже устанавливает исторические рекорды каждый день. По состоянию на четверг, 14 сентября, цены на летнее дизельное топливо к этому времени достигли 73 210 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
679
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
284
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
304
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
420
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
317
Весь список