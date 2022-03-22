В магазины Самарской области за прошедшую неделю доставили около 1080 тонн сахара.

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Об этом сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли региона Алексей Софронов.

— Запасы этого продукта составляют до 14 дней продаж. Поставки соли также стабильны — от 60 до 80 тонн еженедельно. Только за минувшую неделю в губернию привезли 84 тонны, — пояснил чиновник.

При этом, по словам Алексея Софронова, некоторые торговые сети подняли цены на соль. Этому нашлось объяснение.

— Соль-Илецкий завод 2 недели был на простое. Наши торговые сети оплатили около 10 вагонов. Но предприятие начнет отгрузку только с этой недели, — объяснил глава департамента торговли и развития потребрынка.

В связи с этим глава региона Дмитрий Азаров попросил руководителя управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонида Пака разобраться, почему во время повышенного спроса встало производство. Отдельно губернатор акцентировал внимание на торговых точках, где, по мнению местных жителей и сотрудников УФАС, цены выросли безосновательно, пишет 63.ру.

— Делайте такие выезды вместе с прокуратурой, правоохранительными органами. Того требует время, — заявил Дмитрий Азаров.

Между тем в регионе фиксируют высокий спрос на мясо, предметы гигиены, воду и яйца. А вот на сахар, соль, крупы, макаронные изделия и детские смеси, наоборот, снизился. Тем не менее, как утверждает глава департамента потребрынка, при необходимости поставки товаров увеличат.

Кроме цен на продовольственные товары, в «белом доме» обсудили и ситуацию на рынке строительных материалов. По словам министра строительства Самарской области Николая Плаксина, в этой сфере цены удалось сдержать.

— Стоимость кирпича, щебня и речного песка осталась неизменной. За арматуры приходится платить от 69 тысяч рублей за тонну, и на этот материал цена упала на 30%. Однако стекло и металлочерепица подорожали, — рассказал Николай Плаксин.

Несмотря на это, глава региона попросил министра строительства проконтролировать ситуацию в этой сфере.

— Нельзя допускать приостановки работ. Задача — запустить строительную область в полную мощность. Стройка — это мультипликатор, который тащит за собой рабочие места, логистику, стройматериалы. Проверьте, были ли случаи остановки возведения объектов по тем или иным причинам, — объяснил свою точку зрения Дмитрий Азаров.

Кроме продуктов и стройматериалов, жителей Самарской области озаботила ситуация с лекарствами. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, здесь рост цен составил от 1% до 13%. Глава ведомства объяснил это повышением стоимости исходных компонентов. Между тем жизненно важные препараты подорожали в пределах 6%. А запас медикаментов в аптеках губернии составляет от 30 до 90 дней.