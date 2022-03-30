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В магазинах Самары стали продавать бумагу для принтеров с желтоватым оттенком, сообщает ГТРК «Самара».

Непривычный желтоватый оттенок бумага имеет из-за того, что не прошла процедуру отбеливания, тем не менее, по словам продавцов-консультантов, такая бумага идентична отбеленной бумаге, и полностью пригодна для использования в принтерной печати.

Стоит пачка неотбеленной бумаге 820 рублей, что гораздо дешевле пачки из 500 листов отбеленной офисной бумаги формата А 4, цена которой подскочила до 1188 рублей и выше.

Сотрудники магазина прогнозируют, что к концу апреля продаваться неопределённый срок будет только бумага с желтоватым оттенком.

Фото: pixabay.com