В Кремле назвали макроэкономическую ситуацию в России спокойной

Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной вопреки неспокойному положению дел в мировой экономике. Об этом 11 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом, макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — заявил он на брифинге, комментируя рост внебиржевого курса евро до 100 рублей.

По словам Пескова, на рынке всегда есть стороны, которым наиболее выгодны колебания рубля в ту или иную сторону, пишут "Известия".