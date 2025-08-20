В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока

82

Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с рабочим визитом посетила Красноярский район. Здесь представители организации оценили ход реализации крупного инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Предприниматель Мнацакан Бостанчян на территории района развивает овцеводческий комплекс, рассчитанный на 4 500 голов. Проект предусматривает развитие молочного овцеводства. На тольяттинской площадке предприятия уже ведется переработка - производят сыры и йогурты.

«Задача Агентства - всестороннее сопровождение инвестиционных проектов. Рабочие визиты позволяют нам контролировать ход работ, а также оперативно решать возникающие у инвестора вопросы, оказывая необходимое содействие, — заявил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Реализация проектов в сфере АПК - это инвестиции в экономику муниципальных районов, создание рабочих мест для жителей и улучшение качества жизни в селах».

На предприятии создают условия для динамичного роста поголовья и производства экологически чистой продукции. Уже сегодня на ферме содержатся 855 животных. Масштабирование комплекса позволит укрепить позиции фермы на рынке, а также откроет новые возможности для всего района: от развития смежных отраслей до увеличения налоговых поступлений в местный бюджет.

В Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области инициаторам проектов готовы в режиме «одного окна» оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: минэкономразвития Самарской области