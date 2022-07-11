190

В Грузии недалеко от Тбилиси обнаружено месторождение газа объемом 16 млрд куб. м. Об этом 7 июля в эфире BMG заявил глава государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили, сообщают "Известия".

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — сказал Татишвили.

Добычей газа займется британская компания Block Energy. По словам Татишвили, она приступит к реализации проекта в конце текущего или начале следующего года. Для добычи газа потребуется горизонтальное бурение.

Татишвили отметил, что в будущем Грузия сможет стать страной-экспортером газа.

Фото: pxhere