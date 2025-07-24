В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 50 тысяч рублей

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Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, согласно которому предлагается увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей.

Автор проекта и лидер партии Сергей Миронов подчеркнул, что уровень МРОТ нуждается в пересмотре, так как с 2022 года потребительные цены в стране увеличились, и, кроме того, растёт инфляция.

В беседе с РИА Новости парламентарий добавил, что 50 тыс. рублей — это сумма, которая позволяет людям удовлетворять свои потребности.