В Госдуме сообщили о росте размера возврата по налоговым вычетам

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С 2025 года в России увеличилась сумма возврата имущественного налогового вычета при разных ставках, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что «если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 000 руб., то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ». Это значит, что граждане, которые получают до 2,4 млн руб. в год, все еще могут вернуть максимум 260 тыс. руб., но те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 тыс.

При этом лимит вычета остается прежним — 2 млн руб., уточнил Гаврилов.

Депутат отметил, что увеличится и возврат по ипотечным процентам.

«Вместо 390 000 руб. при 13% НДФЛ максимальная сумма возрастет до 660 000 руб. для тех, кто попадает под ставку 22%», — сказал он.

Это значит, что налогоплательщик с высокими доходами, который использует оба вида имущественного вычета, способен получить до 1,1 млн руб. возврата, пишет РБК.