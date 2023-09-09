В Госдуме предложили установить предельно допустимые цены на бензин

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На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, устанавливающий порядок определения предельно допустимой розничной стоимости топлива в России. Предложение внесли депутаты фракции ЛДПР.

"Стоимость топлива влияет на формирование цен практически всех товаров и услуг. В результате повышения цен значительно увеличиваются расходы личных и семейных бюджетов", – объяснил "Известиям" лидер партии депутат Леонид Слуцкий.

В ЛДПР обратили внимание на то, что правительство РФ старалось удерживать рост стоимости бензина на уровне ниже инфляции, однако порог все равно превышен. Только с начала 2023 года топливо подорожало почти на 8%.

В связи с этим, считают депутаты фракции, установление предельно допустимой стоимости поможет защитить экономические интересы россиян.