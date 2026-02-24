Я нашел ошибку
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых

126
В Госдуме предложили ограничить режим самозанятых

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить режим самозанятых услугами для физлиц и пересмотреть его параметры. Он направил соответствующие обращения вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову, сообщает «РИА Новости».

Господин Нилов считает, что режим самозанятых должен распространяться на услуги, оказываемые только физлицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству), и деятельность, связанную с арендой жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в России почти 15 млн самозанятых, и перспектива продления правового режима по окончании эксперимента в 2029 году приобретает все большее значение, считает депутат.

В числе других предложений:

  • инициировать общественную и межведомственную дискуссию о продлении налогового режима в обновленном формате, либо обсудить параметры нового механизма;
  • рассмотреть вопрос об интеграции самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Соцфонд.

По словам Ярослава Нилова, большинство пользователей режима самозанятых не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с января. Он уверен, что определение правовых рамок режима поможет снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.

Экспериментальный режим самозанятости действует в России с 2018 года. Он предусматривает льготное налогообложение: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц. В октябре Совет федерации предложил досрочно завершить эксперимент в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин не согласился. До 40% фрилансеров говорили, что могут уйти в тень в случае отмены режима самозанятости, пишет Коммерсантъ.

