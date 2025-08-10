В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов

123

Наценка на 25 социально значимых продуктов не должна превышать 15% от закупочной цены. Об этом 10 августа заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что проработка перечня — одна из приоритетных задач фракции на осеннюю сессию в Госдуме (ГД), так как в настоящее время наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200 %. По словам Миронова, «государство должно вмешаться» в сложившуюся ситуацию, пишут "Известия".