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В Госдуме назвали невозможным удержание низких цен на бензин

23 сентября 2023 10:05
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В Госдуме назвали невозможным удержание низких цен на бензин

Субсидировать внутренний рынок за счёт внешнего, тем самым удерживая цены на горючее для отечественных потребителей на низком уровне, невозможно в текущих условиях, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Невозможно субсидировать внутренний рынок за счёт экспорта при нынешних параметрах демпфера и таможенных пошлин — экономика станет отрицательной», — цитирует Интерфакс Завального.

По его словам, необходимо найти золотую середину, чтобы за счёт экспорта субсидировать внутренний рынок.

Он отметил, что потребителям необходимо предлагать наиболее низкие цены, но при этом сохранить рыночное ценообразование.

21 сентября правительство России временно ограничило вывоз бензина и дизеля из страны.

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